بالفيديو| دوللي شاهين تطرح "الحاجة داعيالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: طرحت الفنانة دوللي شاهين، أغنيتها الجديدة "الحاجة داعيالك"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب". أغنية "الحاجة دعيالك"، من كلمات شفيق كارم، وألحان تومي، والتوزيع الموسيقي لأشرف البرنس يُذكر أن آخر كليبات دوللي كان "لو على الفراق" التي طرحتها في 2018، وهي من إخراج باخوس علوان.

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