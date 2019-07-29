قبل انطلاقها غدًا.. رفض طعن مصطفى كامل واستبعاد "العيسوي" بانتخابات "الموسيقيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

قضت المحكمة الإدارية العليا فى جلسه اليوم الإثنين، برفض الطعن المقدم من الفنان مصطفى كامل ضد الفنان هاني شاكر، النقيب الحالي للمهن الموسقية، وكذلك رفضت الإدارية العليا الطعن المقدم من الفنان أحمد العيسوي والذى طالب فيه بخوض الانتخابات على عضوية مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.

وصرح المستشار سعد متولى، مدير الشئون القانونية لنقابة الموسيقيين أن المحكمة الإدارية العليا قضت أيضا برفض الطعن المقدم من الفنان مصطفى كامل، ضد الفنان ايمان البحر درويش.

وصرح طارق مرتضى المستشار الإعلامي للنقابة أن الانتخابات سوف تجرى غدًا الثلاثاء، ويتنافس فيها على منصب النقيب كل من الفنان هاني شاكر النقيب الحالي والفنان مصطفى كامل، كما يتنافس ٤٥ موسيقى على عضوية مجلس الإدارة.

وتجرى الانتخابات في القاهرة بنادى المهن التمثيلية بالبحر الأعظم، وتفتح صناديق الانتخابات من الساعة التاسعة صباحًا.ويغلق فى الخامسة بعد العصر، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات.