بالفيديو| نسرين طافش تغني مهرجان "عايم في بحر الغدر".. وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة نسرين طافش مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت نسرين في الفيديو وهي تغني مقطعًا من مهرجان "عايم في بحر الغدر" من داخل سيارتها، وعلقت: " معلقة هي الغنية براسي، مين متلي بيحب الأغاني الشعبية المصرية ، المهرجانات".

وتابعت طافش: " أنا شخصيا بسمع بيتهوفن كلاسيك و بسمع شعبي و بسمع طربي و بسمع رايق و كل شي الو وقته، وانتو شو الغنية اللي حبيتوها واللي معلقين عليها هالصيف ".

طرحت الفنانة نسرين طافش، 27 يونيو الماضي، أغنية "نظرة لعيني"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".