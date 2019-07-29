بالفيديو| نسرين طافش تغني مهرجان "عايم في بحر الغدر".. وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة نسرين طافش مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت نسرين في الفيديو وهي تغني مقطعًا من مهرجان "عايم في بحر الغدر" من داخل سيارتها، وعلقت: " معلقة هي الغنية براسي، مين متلي بيحب الأغاني الشعبية المصرية ، المهرجانات".
وتابعت طافش: " أنا شخصيا بسمع بيتهوفن كلاسيك و بسمع شعبي و بسمع طربي و بسمع رايق و كل شي الو وقته، وانتو شو الغنية اللي حبيتوها واللي معلقين عليها هالصيف ".
طرحت الفنانة نسرين طافش، 27 يونيو الماضي، أغنية "نظرة لعيني"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".
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