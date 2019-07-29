بعد وعكتها الأخيرة.. لطيفة تدعو بالشفاء لفجر السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة التونسية لطيفة صورة تجمعها بالإعلامية الكويتية فجر السعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، لتدعو لها بالشفاء بعد تعرضها لوعكة صحية. وعلقت لطيفة على الصورة قائلة: "الغالية فجر مافيه أحد يعرفك إلا ويدعيلك تقومي بألف سلامة، الهي يشفيكي ويعافيكي وتقومي بألف سلامة". يذكر أن الحالة الصحية لفجر السعيد استقرت مؤخرًا، بعدما تعرضت خلال الأيام الماضية لتسريب في المعدة عقب إجرائها لعملية جراحية.

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