السبت.. عرض "رحمة الأدغال" بسينما الهناجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يعرض نادي السينما الإفريقية، الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة دكتور فتحي عبدالوهاب، السبت 3 أغسطس في تمام السابعة مساءاً بسينما الهناجر الفيلم الروائي الطويل "رحمة الأدغال"، للمخرج جويل كاركيزي.

الفيلم الرواندي تدور أحداثه في أدغال كيفو بالكونغو، حيث يجد كلّ من الرقيب كزافيي بطل الحرب الرواندي والجندي فاوستن الذي لا يملك أيّة تجربة، نفسيهما على أراضي العدو في مواجهة حرب مشوشة، عندما يخسران كامل أعضاء الكتيبة، ويبقى "فاوستن" و "كزافيي" دون زاد في الأدغال الكونغولية، وهي الأخطر في العالم.

وقد فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسابقة أفلام الحريات في الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر مارس 2019، كما شارك مهرجان الأقصر في دعم إنتاج الفيلم من خلال صندوق "اتصال" لدعم الفيلم الإفريقي والذي تديره المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان.

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وستقام بعد الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي فاروق عبدالخالق، وسيعرض الفيلم أيضاً في نفس التوقيت بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

كما يعرض نادي السينما الإفريقية أفلامه أيضاً بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة في 10 محافظات أخرى في المواقع الآتية قصر الأنفوشي ، مركز الإبداع بدمنهور، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة أسيوط، قصر ثقافة المنيا، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة نعمان عاشور بالدقهلية، قصر ثقافة الأقصر، قصر ثقافة قنا، وقصر ثقافة روض الفرج.

نادي السينما الإفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تحت شعار مهرجان على مدار العام، تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزارات السياحة والشباب والخارجية ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر.