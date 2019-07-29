لأول مرة .. محمد عساف يحيي حفلاً غنائيًا بالعراق 14 أغسطس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
يستعد المطرب الفلسطيني محمد عساف لإحياء حفله الأول بالعراق، 14 أغسطس القادم، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الأضحي.
ونشر عساف بوستر دعائي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " جمهوري الغالي في العراق، انتظروني لأول مرة في بغداد في حفل عيد الأضحى في نادي اليرموك الترفيهي، الأربعاء 14 أغسطس".
يذكر أن عساف أحيا مؤخرًا، حفلا غنائيا في الأردن، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالمسرح الجنوبي.
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