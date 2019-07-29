تراند اليوم : أغاني مطرب مصري هي الأشهر في حفلات الزفاف في إسرائيل.. تعرف عليه...

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية" إن الكثير من الإسرائيليين ينشدون أغنية "سولدي" في الأفراح والنوادي الليلية، كما احتلت الأغنية المركز الأول ولفترة طويلة في قائمة الأغاني الدولية الأكثر شعبية في إسرائيل.
وأليساندرو محمود (بالإيطالية Alessandro Mahmoud) المولود في ميلانو، إيطاليا في 12 سبتمبر 1992) والمعروف بالاسم الفردي محمود (بالأحرف اللاتينية Mahmood مع تغيير في التهجئة) هو مغني إيطالي من أصول مصرية، ويمثل إيطاليا في مسابقة الأغنية الأوروبية المعروفة باليوروفيجن مع أغنية Soldi بعد أن ربح مهرجان سان ريمو الموسيقي (Sanremo Music Festival) مع هذه الأغنية من ضمن 24 أغنية. الأغنية وصلت إلى قمة لائحة الأغاني في إيطاليا.
محمود والده مصري وأمه إيطالية، وشارك سابقا في الموسم السادس من النسخة الإيطالية من ذا إكس فاكتور عام 2012.