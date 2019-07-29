رامي عياش لـ "الخليج 365": ابنتي تشبهني وأختار هاتين الفنانتين لحضور حفلتهما

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يوليو 2019 10:36 مساءً - التقى موقع "الخليج 365" الفنان رامي عياش على هامش مشاركته في مهرجانات صور الدولية، وأجرينا معه دردشة سريعة عن العائلة والفن .

ما هو المكتوب على الورقة أمامك؟

موال كتبه الشاعر نزار فرنسيس وقدمه لي وإن شاء الله نجد له القالب المناسب لأدائه. كذلك لم نقم بأيّ لحن له، وسأقوم بتلحينه ارتجاليًّا على المسرح.

*هل هذه المرة الأولى التي تغني فيها في جنوب لبنان؟

-ليست المرة الأولى في الجنوب، بل هي المرة الأولى في صور. أشكرهم على هذه الاستضافة الجميلة وكرم الأخلاق والتنظيم الرائع.

رامي عياش ضمن مهرجانات صور



*ساندت ملك المغرب بخطوة فصل الدين عن السياسة؟

طبعًا، اعتبرتها خطوة رجولية تحتاج إلى قرار بطل، وأتمنى أن يحصل ذلك في باقي الدول العربية، لأنها ستساهم في حل كثير من الأمور السيئة التي نمر بها.

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أختار ماجدة الرومي وفيروز لحضور حفلتهما

*في حال أردت أن أعطيك بطاقة لحضور مهرجان لفنان أو فنانة من تختار؟

-اشتريت بطاقة لحفلتي الليلة (ضاحكًا)!

*غير بطاقتك؟

-ماجدة الرومي وفيروز.

*فقط؟

-نعم.

داليدا زوجة رامي عياش



*لماذا؟

لأنّ الباقين تلقيت الدعوة منهم (ضاحكًا).

*أخبِرنا عن أصداء الألبوم ألأخير والأغنيات التي تنوي تصويرها بعد "سكاكر السكر"؟

-هناك كليب لأغنية قصة حب على طريقة "electro virgin" مع كميل طانيوس وفكرتها جميلة، وهذه الأغنية عزيزة على قلبي جدًّا، وقريبًا ستكون في الأسواق.



آرام يشبهني بطباعه وآيانا تشبهني بالشكل

*أغنية "وصوفولي عيونك" أرجعتنا فيها إلى الزمن الجميل؟

-صحيح هذا التخت الشرقي الثقيل يذكّرنا بالأغنيات التي نحبها وقريبة من أغنيات سلطان الطرب جورج وسوف كـ "لو نويت" و"حلف القمر".

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رامي عياش



*قليل ما نشاهد زوجتك داليدا ترافقك في المهرجانات، وعلمت أنّ آرام معكما في صور، وآيانا تركتموها في المنزل؟

-آرام مريض قليلًا ولم يأتِ ليشاهدني، وآيانا لازالت صغيرة لحضور المهرجانات، وتفاجأت بجمال مدينة صور وطيبة أهلها والضيافة التي حظيت بها.

*هل آيانا حصة والدها وآرام حصة والدته؟

-البيت كله حصتي، فـ آرام يشبهني وطباعه لوالدته. أما آيانا فتشبهني بالشكل وطباعها لوالدتها.

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