علا الفارس تثير الجدل وتوجه رسالة للداعية سلمان العودة

وجهت الإعلامية الأردنية علا الفارس أمس الأحد، رسالة إلى الداعية السعودي سلمان العودة، عبر تغريدة لها على موقع تويتر.

ونشرت الفارس أحد نسخ كتابه “بين الأئمة” الذي خط إهداءً باسمها عليه وكتبت: “اسأل الله رب العرش العظيم ان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة، سلمان العودة، اللهم فرجاً قريباً”.

يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة كانت قد نظرت العام الماضي في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد سلمان العودة الذي يشغل منصب مايسمى مساعد الأمين للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المصنف ككيان إرهابي، حيث اشتملت صحيفة الادعاء للمدعى عليه على 37 تهمة.

وكانت علا الفارس قد أعلنت في مايو عن انضمامها الى قناة الجزيرة القطرية لتعود الى شغف تقديم الاخبار على حد وصفها.