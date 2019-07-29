هاجم اليوم النائب الأردني صالح العرموطي الفنانة ديانا كرزون دون ان يسميها، لكن اعتُبر ان ما قاله يشير انها هي المقصودة خصوصا انها حديث الناس بسبب اطلالتها في حفلها بجرش وقال: “المغنية ظهرت شبه عارية، دون أن تحرك الحكومة ساكنًا” واضاف ان “هذا الفعل اختراقٌ للقيم الأردنية بطريقة فاضحة”.
وكانت ديانا قد أحيت حفلها أمس الذي حضره أكثر من 7 آلاف شخص، وارتدت فستان باللون البيج مفتوح الصدر وقد انتشرت صورها على كل وسائل التواصل الاجتماعي واثارت الجدل بين مؤيد ومعارض.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أردني يهاجم ديانا كرزون بسبب فستانها في جرش: ظهرت شبه عارية والحكومة لم تتحرك- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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