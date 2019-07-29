الإعلان رسمياً عن لجنة تحكيم The Voice.. مفاجأة في صفوف الحكام

أعلن برنامج The Voice ذا فويس الموسم الخامس عن لجنة التحكيم الرسمية، بعد تكهنات وتسريبات ضربت البرنامج، في محاولة للكشف عن أسماء الحكام في الموسم الجديد.

فقد أعلن عن اللجنة الرسمية لبرنامج “ذا فويس”، حيث سيطل علينا في الموسم الخامس السوبر ستار راغب علامة والفنانة أحلام والفنان محمد حماقي والفنانة سميرة سعيد.

ونشر الحساب لبرنامج Trending عن أسماء حكام الموسم الخامس من The Voice، مؤكدين أن MBC أعلنت عن لجنة التحكيم بشكل رسمي. كما أعلن العميد علي جابر رئيس قنوات mbc عن لجنة تحكيم الموسم الجديد من ذا فويس، كاشفاً أن تصوير أولى الحلقات سوف يبدأ شهر أغسطس المقبل، أما العرض سوف يكون في الربع الأخير من عام 2019.

وكانت هناك تكهنات عدة ضربت لجنة تحكيم ذا فويس، حيث تردد أن الفنانة شيرين عبد الوهاب في طريقها للعودة إلى صفوف البرنامج، ثم أشارت تقارير صحفية أنها سوف تنضم لبرنامج “The Voice Senior”. أما الفنانة إليسا فقد أعلنت اعتذارها رسمياً عن المشاركة في الموسم الخامس من البرنامج، نظراً لانشغالها التام في تسجيل ألبومها الجديد المنتظر طرحه في الأسواق. كما أشارت التسريبات عن اجتماع راغب علامة وأحلام من جديد، بعد مشاركتهما في لجنة تحكيم برنامج “اراب ايدول” وانتهى الأمر بانسحاب السوبر ستار منه، بعد مشادات عدة وقعت بينه وبين نجمة الخليج.