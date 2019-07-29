بالصور.. منة فضالي و هاني البحيري في الساحل الشمالي

نشرت الفنانة منة فضالي صور تجمعها بمصمم الأزياء هاني البحيري، أثناء حضورهما حفل زفاف في الساحل الشمالي، و جاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". يذكر أن الفنانة منة فضالي شاركت سابقاً في بطولة مسلسل "قيد عائلي"، وهو من تأليف محمد رجاء، و ميشيل نبيل، و إخراج تامر حمزة، و بطولة كل من ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبد الله، دينا فؤاد، نضال الشافعي، صبري فواز. وهو من تأليف محمد رجاء، و ميشيل نبيل، و إخراج تامر حمزة، و بطولة كل من ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبد الله، دينا فؤاد، نضال الشافعي، صبري فواز. Advertisements

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