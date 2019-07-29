استعداداً لـ "لص بغداد".. محمد إمام يوجه رسالة لجمهوره

وجه الفنان محمد إمام رسالة لجمهوره، استعداداً لفيلمه المقبل "لص بغداد"، وجاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "لسه مخلص تدريب على مشهد صعب هصوره الأسبوع ده.. في رأيي ماتعملش حاجة زيه في السينما المصرية قبل كده .. كل هدفي في لفيلم ده اني أقدملكم أشكال جديدة علينا في مشاهد الأكشن .. إن شاء الله هيعجبكم جداً".
يذكر أن فيلم "لص بغداد"، من تأليف تامر إبراهيم، و إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من ياسمين رئيس، أحمد العوضي، أمينة خليل، فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد رزق.
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