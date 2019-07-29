لطيفة تتمنى الشفاء العاجل لـ فجر السعيد

تمنت الفنانة لطيفة الشفاء العاجل للكاتبة فجر السعيد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "الغالية فجر مافيه أحد يعرفك إلا ويدعيلك تقومى بألف سلامه .. إلهى يشفيكى ويعافيكى وتقومى بألف سلامة". أحد يعرفك إلا ويدعيلك تقومى بألف سلامه .. إلهى يشفيكى ويعافيكى وتقومى بألف سلامة". يذكر أن الفنانة لطيفة طرحت مؤخراً كليبا بعنوان "شاغلني"، و هو من كلمات إبراهيم شتا، و ألحان مونتي، و توزيع ياسر أنور، و إخراج فادي حداد.

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