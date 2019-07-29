الإدارية العليا ترفض طعون إيمان البحر درويش ومصطفى كامل.. وإجراء انتخابات "الموسيقيين" غداً الثلاثاء

قضت المحكمة الادارية العليا فى جلسه اليوم الاثنين برفض ثلاثة طعون خاصة بانتخابات نقابة المهن الموسيقيية المقرر عقدها غدا الثلاثاء، الطعن الأول قدمه المطرب أحمد العيسوي بسبب استبعاده وتم رفضه، والثاني من الفنان إيمان البحر درويش النقيب السابق بوقف الانتخابات وتم رفض الطعن أيضا.

أما الطعن الثالث فتم تقديمه من المطرب مصطفى كامل ويحمل شقين الأول بوقف إجراء

الانتخابات، والثاني استبعاد هاني شاكر من الترشح بدعوى أن لديه سندا تجاريا لا يزال ساريا وقدم محامي هاني شاكر مايفيد أن الشركة ليس لها تراخيص منذ عشرين سنة وأن السجل التجاري لم يتم تجديده منذ تلك الفترة وبناء عليه صدر الحكم برفض الدعوى وإجراء الانتخابات في موعدها.

من ناحية أخرى انتهت الشئون القانونية بنقابة المهن الموسيقية من إعداد الكشوف النهائية وعرضها على النيابة الإدارية التي تشرف على عملية الانتخابات بأكملها والتي يتنافس فيها على مقعد النقيب الفنان هاني شاكر النقيب الحالي والمطرب مصطفى كامل إلى جانب 45 موسيقيا على عضوية مجلس الادارة ، وسوف تجري الانتخابات بنادي نقابة المهن التمثيلية حيث يبدأ التصويت منذ التاسعة صباح الثلاثاء حتى الخامسة مساء لتبدأ عملية فرز الأصوات والإعلان عن النتيجة في نفس اليوم.