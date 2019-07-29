الحاجة دعيالك.. أحدث أغاني دوللي شاهين

طرحت الفنانة دوللي شاهين أحدث أغانيها بعنوان "الحاجة دعيالك"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". والأغنية من كلمات شفيق كارم، و ألحان تومى، و توزيع أشرف البرنس. و ألحان تومى، و توزيع أشرف البرنس. Advertisements يذكر أن الفنانة دوللي شاهين طرحت سابقاً كليبا بعنوان"حبيبى غير"، وهو من إخراجها، و كلمات أسير الرياض، و ألحان خالد الجندي، و توزيع حازم رأفت، كما حقق نجاحا واسعا عبر مواقع السوشيال ميديا. كليبا بعنوان"حبيبى غير"، وهو من إخراجها، و كلمات أسير الرياض، و ألحان خالد الجندي، و توزيع حازم رأفت، كما حقق نجاحا واسعا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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