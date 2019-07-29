بالصور.. خالد سليم داخل كواليس "بلا دليل"

يواصل الفنان خالد سليم تصوير مسلسله المقبل بعنوان "بلا دليل"، والذي ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، و من المقرر عرضه في شهر أكتوبر المقبل.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار

من الغموض والتشويق، حول شخصية عمر بركات، الذي يجسدها الفنان خالد سليم، وتجسد الفنانة درة شخصية عازفة آلة "هارب"، حيث تضرب الأزمات والمشاكل حياتهما وتنقلب رأسًا على عقب.

يذكر أن مسلسل "بلا دليل"، بطولة كل من حازم سمير، نيكولا معوض، جمال عبدالناصر، إسلام جمال، عمر الشناوى، أحمد كرارة، إنعام الجريتلى، مها نصار، ديانا هشام، شيرين عرفة، و من تأليف إنجي علاء، و إخراج منال الصيفى.

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