أول حفل عالمى على أرض العلمين الجديدة

على ارض مدينة العلمين الجديده التى أصبحت أحد أهم المشاريع السياحية العالمية. تتجه أنظار العالم لأول حدث عالمي على هذه البقعة الساحرة يوم الثانى من أغسطس.

تقوم Cvents بالتعاون مع Egypt Calendar باستضافة مغنى الراب الامريكي العالمى "راس" لأول مرة فى مصر .

فى حفل غنائى ضخم موعده الثانى من أغسطس بالماسة ميوزيك ارينا بالعالمين الجديدة , تم إصدار التذاكر مؤخرًا على ticketsmarche.com في ثلاث فئات رئيسية: الفضة مقابل 500 جنيه ، والذهب مقابل 800 جنيه ، و VIP مقابل 1500 جنيه.

تسلط الأضواء على هذا الحفل نظرا لشعبية المغنى راس الكبيرة بالوطن العربى ومصر و أيضا

أن الحفل ستحتضنه واحدة من

أهم البقاع السحرية بالساحل الشمالى بالإضافة إلى أن Cvents تعد بتنظيم حفل بأنتاج استثنائى

و تم اختيار راس من قبل المنظمين للحفل نظرا لتألقه مؤخرا لدى فئة الشباب لكونه ايقونة للحيوية و الحماس لما يقدمه خلال أعماله من فلسفة العمل و الجهد من أجل تحقيق الأهداف و الأحلام .

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و يعد راس Russell Vitale فنانا مستقلا حيث ينتج و يوزع و يكتب و يغنى كل أعماله الغنائية.

و حصد راس تصنفيات عالمية حيث حصل على المركز السابع فى Billboard 200 و فى المركز الخامس فى

تصنيف R&B/Hip-Hop و لدى إصداره الأغنيتين الفرديتين What They Want و Losin’ Control تحصل على الجائزة الذهبية عنهما من RIAA بالولايات المتحدة الأمريكية , و البومه الثانى عشر There’s Really a Wolf حصد جائزة ال Platinum فى 18 ابريل عام 2018

و تحدثت معظم أعماله عن الدوافع و النصيحة و التجارب وكيف نتعلم من أخطائنا ونحاول ونحاول حتى تتحق الأهداف و الأحلام .

شركة Cvents تعد من المتخصصين فى تنظيم الأحداث الهامة لما تطبقه من أنظمه حديثة ابتكارية تواكب العالمية لترضى جميع الأذاوق فى كل حدث تنظمه .

و تتنظر Cvents فى تشريف مصر عالميا فى تنظيم هذا الحفل العالمى على أرض العلمين الجديدة باستخدام تقنيات حديثة تستخدم للمرة الأولى فى مصر فى الحدث المرصود له جهود إنتاجية ضخمة للظهور بمظهر متألق يليق بمصر و بمكانة الحدث .