حضارات غيرت وإبداعات بقيت.. بداية للأكاديمية المصرية بروما

اختارت الأكاديمية المصرية بروما عنوان «حضارات غيرت وإبداعات بقيت» ليكون بداية لاستضافة الأكاديمية المصرية للفنون بروما مراسم افتتاح مهرجان روما أفريقيا للأفلام الطويلة وذلك فى أمسية حضرها لفيف من رجال صناعة السينما وكذلك نجوم المجتمع الإيطالى.

وقد ألقى السفير هشام بدر سفير مصر لدى إيطاليا وبرفقته السفير جوزيبى ميسترتا نائب وزير الخارجية لشئون أفريقيا وكذلك رئيس المهرجان

كليوفاس ديوما ونظيره المصرى سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كلمات افتتاحية أكدت ريادة مصر فى مجال الفن السابع فى القارة الأفريقية وأكدوا جميعاً أهمية دور السينما لمد الجسور من وإلى قارة أفريقيا وترسيخ رسالة التسامح والسلام وقبول الآخر بين الشعوب.

وقد أعربت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة عن سعادتها بأن يتصدر الفيلم المصرى «هيبتا» للمخرج هادى الباجورى وتوزيع المصرى الشاب محمد إبراهيم افتتاح مجموعة العروض السينمائية التى ستقام على مدار أسبوع بين مختلف قاعات السينما فى روما، والذى تم عرضه بقاعة السينما بالأكاديمية وسط حضور متميز استحسن رسالة الحب والتسامح التى أداها بتفوق الممثل الكبير ماجد الكدوانى أمام نجوم السينما المصرية نيللى كريم وعمرو يوسف وأحمد داود وياسمين رئيس وأحمد مالك ودينا الشربينى وجميلة عوض.