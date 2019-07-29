كواليس ماسبيرو

< شىء عجيب للغاية عدم تغطية فعاليات بطولة العالم لكرة اليد التى شارك فيها منتخب مصر من داخل ستوديوهات إذاعة الشباب والرياضة لسبب بسيط عدم الاشتراك فى القناة التى تنفرد بإذاعة المباريات، لدرجة أن أحد المعلقين علق على إحدى مباريات مصر فى الأسبوع الماضى من منزله.. وعجبى.

< أكد محمد نوار رئيس الإذاعة إلغاء 20 برنامجا كانت تذاع على شبكة القرآن الكريم بناء على توصية اللجنة العليا التى تم تشكيلها منذ عدة أشهر لتطوير الشبكة، كما تمت الموافقة على إطلاق برنامج جماهيرى لمخاطبة ومحاورة الشباب على مستوى الجمهورية وتشهد الدورة الإذاعية الجديدة لإذاعة القرآن الكريم إلغاء البرامج والتطوير الشامل لمضامين البرامج التى تذاع

حالياً.

< تكريماً لذكرى الفنان الراحل فاروق الفيشاوى تعرض قناة النيل للدراما خلال أيام مسلسل «أبنائى الأعزاء شكراً» إنتاج 1979 الذى كان سبباً فى نجومية الفنان الراحل، الذى جسد فى المسلسل شخصية الدكتور ماجد الابن العاق لوالده.

المسلسل بطولة عبدالمنعم مدبولى وفردوس عبدالحميد ويحيى الفخرانى وصلاح السعدنى وآثار الحكيم وإخراج محمد فاضل.

< رفض عدد من كبار النجوم والنجمات الظهور على شاشة التليفزيون المصرى فى عيد الأضحى بسبب عجز التليفزيون عن دفع مقابل مادى مقابل الظهور عكس ما يحدث فى القنوات الفضائية الخاصة، حتى أنصاف النجوم يرفضون الظهور.

< بجانب قلة الأفلام السينمائية التى يملك التليفزيون المصرى حق عرضها، يواجه التليفزيون أزمة حادة بالنسبة لعدد المسرحيات التى يمتلك حق عرضها.

ويعرض التليفزيون على مدى الأسبوع على مختلف القنوات عددا محدودا جداً من المسرحيات حفظها الجمهور عن ظهر قلب، ولا أمل فى عرض أية مسرحيات جديدة لعدم وجود ميزانية مخصصة لهذا الغرض.

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< حفلات العندليب الراحل عبدالحليم حافظ التى تذاع أسبوعياً فى منتصف ليل الجمعة أصبحت مادة جذابة جداً لملايين المشاهدين، مطلوب التنوع فى هذه الحفلات وإزالة الغبار عن بعض الحفلات التى لم تعرض منذ سنوات طويلة.

يذكر أن عددا كبيرا من حفلات العندليب تمت إعادة ترميمها منها حفله الشهير فى أبريل 1976 الذى غنى فيه «قارئة الفنجان».

< الوظائف القيادية الشاغرة فى كافة قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام أصبحت صداعا مزمنا فى رأس حسين زين رئيس الهيئة ولا أمل فى حلها قريباً والموقف مجمد تماماً.