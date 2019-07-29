ريتشارد الحاج يطرح ريميكس "أنا بنت عمك" لفاطمة عيد

طرح المنتج ريتشارد الحاج أغنية "أنا بنت عمك" للمطربة فاطمة عيد بعد إعادة توزيعها،ريميكس، وهي من كلمات وألحان زوجها اللواء شفيق الشايب، ريميكس معاذ، جرافيك تامر مجدي، مونتاج ابانوب كمال، منتج فني إسلام بيبو.

وتقول كلمات الأغنية: انا بنت عمك ايوة يا سلام عليا، ايوة ايوة ايوة على ايوة

انا سمن سايح ايوة، مخزون في الصفايح ايوة، والنقطة بعشرة والفنجال بمية

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ايوة ايوة ايوة على ايوة، انا نورت العيلة

كتب كتابي الليله، انا نورت العيلة كتب كتابي الليله، هتبقى ليلة جميلة والحنة في ايديا".

معروف أن ألبوم "أنا بنت عمك" سبق أن طرحته شبكة موسيقى في 2018، وتواصل الشبكة توثيق فن وتراث فاطمة عيد عبر الوسائط الرقمية كونها تمتلك رصيد كبير تجاوز الـ800 أغنية.