"منه جلال" فتاة فقيره في "حواديت الشانزليزيه" تعرف على التفاصيل



تشارك الفنانة " منه جلال " في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" للنجم "أياد نصار" والمتوقع عرضه علي أحد القنوات الفضائية التي لم تحدد الي الآن في نهاية هذا العام الميلادي.

أكدت .. "منه" بأنها دخلت بلاتو التصوير منذ عدة أيام وأشارت بأنها تقدم شخصيه تدعي " نعمه " ويدور محور دورها حول فتاة فقيرة تمر بعده أزمات ولكنها تعمل في تياترو لكي تسعي لمحاولة بناء مستقبلها خلال الفترة الزمنية التي تعد في حقبه الخمسينات في القرت الماضي وذلك في إطار العادات والتقاليد ومواجهة صعوبات الحياه وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.

أشارت.. "منه" بأن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمي إلى نوعية ال45 حلقه وتدور الأحداث حول الصورة العامة للحياه خلال الحقبة الزمنية في الخمسينات من القرن الماضي وجمال شوارع مصر وشعبها وذلك بخلاف التنوع في الأطياف من قصور وبشوات وفتيات الليل وغيرها.

أضافت.. "منه" بأنها سعيده بتقديم هذا الدور وسط كوكبة ونخبة من النجوم مع مراعاة الإمتنان بأن يعجب جميع الجهات الإعلامية والصحفيه والجمهور .

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وجدير بالذكر بأن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم الا وهم الفنان أياد نصار ‘ مي سليم ‘ داليا مصطفي ‘ أنجي المقدم ‘ إدوارد ‘ منه جلال ‘ عمر الشناوي ‘ هاجر الشرنوبي ‘ أنعام سالوسه ‘ حمدي الوزير ‘ أماني كمال ‘ عايده رياض ‘ فريده سيف النصر ‘ رباب ممتاز ‘جينا سليم ‘ ساره عادل وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركه سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن قصه أيمن سليم وسيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.

ويذكر أن أخر أعمال الفنانة "منه جلال" الدرامية مسلسل "رمضان كريم" للنجم سيد رجب ‘ روبي ‘ ريهام عبد الغفور ‘ منه جلال ‘ محمد لطفي ‘ سهر الصايغ ‘ نجلاء بدر وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.