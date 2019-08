ميراندا لامبرت ملكة الكاونتري.. لاحقتها شائعات خيانتها لـ بليك شيلتون وتزوّجت سراً من ضابطموجز...

ميرنا وليد - بيروت - ​ميراندا لامبرت​ هي مغنية أميركية مشهورة وكاتبة أغانٍ، والدها ريك لامبرت كان شرطياً، وقد نشأت مع والدتها بيفرلي لامبرت في ليندال حيث أسست والدتها وكالة تحقيق خاصة والتي أدارها لاحقاً والدها ريك لامبرت الذي كان شرطياً سابقاً.

ولدت ميراندا لي لامبرت في 10 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1983 في لونغفيو بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأميركية، وهي من أصول انجليزية، إيرلندية وأميركية. دخلت ميراندا لامبرت لأول عرض مواهب لها في عمر العشر سنوات وبدأت بالغناء الاحترافي بينما كانت لا تزال في المدرسة الثانوية، وأول ظهور غنائي لها كان مع Texas Pride Band، وغنت أيضاً لـ ​House band​ في ريو بالم آسلي في لونغفيو بولاية تكساس، وتأثرت بالنجمين ​ألفيس بريسلي​ و​ويلي نيلسون​، الذين بدآ مهنتهما أيضاً في House band.

إنطلاقتها المهنية

بدأت ميراندا لامبرت حياتها المهنية من خلال أدائها في Jonnie High Country Music Revue في أرليغتون، لكنها لم تهتم كثيراً بموسيقى البوب التي عرضت عليها وقالت إنها غير مستعدة لبدء التسجيل على المسرح. حبها للموسيقى الريفية التي كبرت عليها في تكساس دفعها لتطلب من والدها تعليمها العزف على الغيتار وسرعان ما بدأت بكتابة أغانيها الخاصة. وبحلول عام 2002 بدأت بغناء الموسيقى الريفية في مطاعم محلية وأصبحت جزءاً من موسيقى تكساس الريفية مع الدعم المادي من والديها.

في عام 2003، شاركت ميراندا لامبرت في مسابقة المواهب Nashville Star حيث تخطت المرحلة الثانية وخلال تجربة الأداء لفتت انتباه تريسي جيرشون الذي لاحقاً جعلها توقع عقداً مع Sony Records.

أول أغنية لها Me and Charlie Talking التي شارك والدها في كتابتها ونُشرت بواسطة Epic Records عام 2003. أصبحت الأغنية الرئيسية لألبوم ميراندا لامبرت الذي كان بعنوان Kerosene، والذي تم إصداره في العام التالي.

نال الألبوم المركز الأول في قائمة Top Country Albums وتم ترشيحه لجائزة ​Grammy​، وصنف بلاتينيًا من قبل RIAA بسبب مبيعاته التي تجاوزت المليون نسخة. قامت بجولة مع ​كيث أوربان​، جورج ستريت، ديركس بنتلي و​توبي كيث​، بعد إصدار ألبومها الأول، وعملت على ألبومها الثاني بعنوان Crazy Ex-Girlfriend الذي تم إصداره في أيار/ مايو عام 2007. واختير كألبوم العام في Academy of Country Music Awards لعام 2008.

أصدرت ألبومها الثالث Revolution عام 2009 فكتبت ميراندا لامبرت 11 أغنية من أصل 15 مع النجم ​بليك شيلتون​. أغنية الألبوم الثانية White Liar وصلت إلى قائمة Top 5 في US Billboard Hot Country Songs. أدت أغنيتها الجديدة Dead Flowers في الذكرى السنوية الـ 44 لـCountry Music Awards في نيسان/ أبريل عام 2009. ومن أجل الترويج لألبومها قامت ميراندا لامبرت بجولة في 22 مدينة مع عرض بعنوان Roadside Bars & Pink Guitars ، كما أنها شاركت في مهرجان بونارو الموسيقي. فازت عام 2011 بجائزة Grammy عن أغنية The House That Built Me.

ألبوم ميراندا لامبرت الرابع Four the Record أُصدر في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2011، يضم الألبوم خمس أغانٍ حققت المركز الأول. قدمت أيضاً 33 عرضاً في جولة Locked & Reloaded مع ديركس بينتلي خلال هذه الفترة. أطلقت ميرندا لامبرت مجموعتها المسماة Pistol Annies، والتي أصدرت أول أغنية لها Hell on Heels في آب/أغسطس عام 2011.

أحدث ألبوم ميراندا لامبرت الذي صدر عام 2013 Annie Up ضجة كبيرة. كان أول ظهور لها خارج الولايات المتحدة الأميركية وكندا عام 2016، عندما قامت بجولة في انكلترا، اسكوتلندا وإيرلندا مع دوايت يوكام، توماس ريت و آشلي مونرو. أصدرت ألبومها السادس The Weight of These Wings في العام نفسه. كانت أول تجربة تمثيل لها في مسلسل Law & order: special victims unit في حلقة بعنوان Father’s Show.

حياتها الشخصية

واعدت ميراندا لامبرت المغني والموسيقي بليك شيلتون لمدة خمس سنوات، قبل زواجهما في أيار/مايو عام 2011 وانفصلت عنه في عام 2015، بعد 4 سنوات من الزواج. في حين كان خبر إنفصالهما صادماً وحزيناً، تردد أن السبب هو الخيانة من قبلهما، كما ترددت شائعة أخرى تفيد بأنهما إختلفا لأن شيلتون يريد إنجاب الأطفال، إلا أن لامبرت لم توافق على الأمر. وبعد طلاقها، إحتفظت ميراندا لامبرت بملكيتها لقصر الضاحية، في ناشفيل في ولاية تينيسي، بمبلغ 2.258 مليون دولار، وإشترت لاحقاً مزرعة بالقرب من بريم سبرينغس بولاية تينيسي، بمبلغ 3.4 مليون دولار.

عرفت ميراندا لامبرت علاقة عاطفية لسنتين مع مغني الـ R&B أندرسون إيست، ثم واعدت ​إيفان فيلكير​ في عام 2018، وثم كشفت في شباط/فبراير عن زواجها من حب حياتها كما وصفته براندون ماكلاولين، وهو ضابط شرطة في ​نيويورك​، وتعرضت حينها للشائعات بأنهما انفصلا لكنهما لم يكترثا للأمر.

ميراندا لامبرت لطالما عبرت عن مشاعرها وحالتها العاطفية من خلال أغنياتها، وربما لهذا دور في نجاحها ومحبة الناس لها، ورواج أغنياتها بشكل كبير.

جوائزها

نالت ميراندا لامبرت عدداً كبيراً من الجوائز، جائزة إيمي لأفضل ألبوم 2015 ألبوم البلاتنيني، جائزة أكاديمية الريف للموسيقى لمطربة العام (2018 ، 2017 ، 2016 )، جائزة جمعية الموسيقى الريفية لألبوم العام( 2014 ، 2010 )، جائزة أكاديمية موسيقى الريف لأغنية العام (2018 ، 2015 ، 2013 )، جائزة أكاديمية موسيقى الريف لألبوم السنة (2017 ، 2015 ، 2012)، جائزة جمعية الموسيقى الريفية لفرد واحد من السنة( 2014 )، جائزة جمعية الموسيقى الريفية لأغنية العام (2012،) جائزة جمعية الموسيقى الريفية عن الفيديو الموسيقي للعام 2010، جائزة جمعية الموسيقى الريفية للمطربة النسائية لهذا العام( 2017 ، 2015 ، 2014 )، جائزة أكاديمية موسيقى الريف عن فيديو العام( 2011 ، 2010 )جائزة جمعية الموسيقى الريفية للحدث الموسيقي للعام 2014 ، جائزة أكاديمية موسيقى الريف لسجل واحد من السنة (2014 ، 2013 ، 2011 ) ، جائزة أكاديمية موسيقى الريف للحدث الصوتي لهذا العام( 2016 ، 2014 )، جائزة أكاديمية موسيقى الريف للمطربة الجديدة من السنة 2007 جائزة غرامي لأفضل أداء صوتي 2011 · CMT Music Award for Female Video of the Year ( 2014 ، 2013 ، جائزة CMT الموسيقية للفيديو التعاوني لهذا العام 2015 · جائزة CMT الموسيقية لأداء CMT للعام 2013 ، Over You جائزة الموسيقى الريفية لأفضل فنانة منفردة للعام 2015.

معلومات سريعة عن ميراندا لامبرت

تحب ميرندا لامبرت الحياة في الطبيعة وتعلمت استخدام البندقية من والدها وكانت تخرج لصيد الغزلان برفقته.

لم ترغب ميرندا لامبرت في التمثيل إلا أنها ظهرت في مسلسل Law & Order، لأنها كانت من معجبيه وأرادت أن تكون جزءاً منه.

ألغت جولة غنائية في عام 2006 ميراندا لامبرت أجبرها طبيبها أن تأخذ استراحة صوتية، فاضطرت لإلغاء جولة Keeper of the Flame في الولايات المتحدة الأميركية.

هي مؤسسة Lambert’s Muttnation، التي تدعم حياة أفضل للحيوانات المحمية.