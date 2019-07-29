بهذا المبلغ البسيط تساهمون في دعم جمعية نسروتو وتنقذون حياة إنسان

ميرنا وليد - بيروت - كل واحد منا معرض للوقوع في فخ المخدرات، وإن كان هناك اليوم من هو بحاجة لدعمكم، ربما تحتاجون يوماً لمن يكون إلى جانبكم، ويدعمكم ولو بمبلغ مادي رمزي.

ولذلك ندعوكم إلى أن تساهموا في دعم جمعية "​نسروتو​-علية إبن الإنسان-أخوية السجون" في لبنان لتأهيل المدمنات والمدمنين على المخدّرات والأحداث والمعنّفات في زحلة، من خلال إرسال رسالة فارغة على الرقم 1106، وبذلك تكونون قد تبرعتم للجمعية بدولار واحد.

بهذه المساهمة البسيطة تدعمون جمعية نسروتو، وتنقذون حياة إنسان، وتساعدونه ليعود إلى مجتمعه، ويكمل حياته بشكل طبيعي، ويكون إنساناً منتجاً.