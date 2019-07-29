ميرنا وليد - بيروت - غردت الممثلة باميلا الكيك منذ ايام للممثلة ماغي بو غصن متمنية لها الشفاء وقالت "الحمدلله على السلامة من قلبي" وارفقتها بقلب احمر ، اثناء وجود ماغي بالمستشفى لاجراء عملية دقيقة، وذلك بعد فترة طويلة من المقاطعة بين الممثلتين.
وقد علم موقع الخليج 365 ان باميلا طلبت زيارة ماغي بالمستشفى منذ ايام قبل مغادرتها اليوم ، والزيارة قد حصلت وقد اطمأنت عليها وعلى ما يبدو أن الكيك قد تراجعت عن بعض مواقفها الاخيرة باحدى المقابلات مع الممثل باسم ياخور والتي هاجمت بها بو غصن.
اي كان سبب الخلاف الشهير فالعفو بالمقدرة ، والتسامح من الصفات التي يمتاز بها فقط الكبار. وان اخطأ اي شخص فالتراجع عنه فضيلة، واذا كانت هذه الزيارة قد انهت خلافات قديمة فعلياً فنبارك لهما ولمن يحبهما.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- باميلا الكيك زارت ماغي بو غصن بالمستشفى فهل انتهى الخلاف؟خاص بالصور- علاء زلزلي وحسام... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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