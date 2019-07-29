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ميرنا وليد - بيروت - حفل جديد تتوج بالنجاح اقامه الدكتور فادي شبل وذلك داخل كازينو لبنان تميّز بحضور نجوم من كافة انحاء الوطن العربي، بدأت السهرة بكلمة من عراّبي الحفل الاعلامية فانيسا خوري و الإعلامي نيقولا داغر اطلعانا فيها على برنامج الحفل المميز والذي جمع الكثيرين تحت سقف واحد.
بدوره القى الدكتور فادي شبل كلمة اصر فيها على ان بيروت هي منارة الشرق، و هي من تعطي رونق خاص، مشيراً الى ان لبنان وسوريا بلد واحد و شعب واحد، معتبرا ان التكريمات تأتي على مجهود الفنان الشخصي وليس من خلال دفع ثمن التكريم.
الكاهن حارس خليل من حراجل كان اول المكرمين وهو الخوري الذي بقي على العهد لاكثر من ستون سنة.
اما باقي التكريمات فكانت على الشكل التالي:
الممثل حسام تحسين بيك
الممثل مصطفى الخاني
بطل العالم شربل بو خطار
الفنانة زينات
اما بالنسبة لفئة الجوائز فقد حصل الاعلامي تمام بليق على جائزة اجرأ اعلامي، اما رئيس بلدية دورس فقد حصل على افضل رئيس في البقاع و افضل اكاديمية موسيقية لو ريتم، اما النجم المميز علاء زلزلي ايضا حصل على جائزة على البومه الجديد وقدم خلال الحفل أغنيات منه.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصور- علاء زلزلي وحسام تحسين بيك ومصطفى الخاني وغيرهم مكرمين في "MC Awards" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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