خاص الفن- لارا الخوري تكشف عن دورها الجديد مع يوسف الخال

ميرنا وليد - بيروت - اكدت الممثلة ​لارا الخوري​ أنها بدأت اليوم تصوير مسلسل لو ما التقينا وهو مسلسل لبناني جديد سيعرض بالفترة المقبلة مع دورة المسلسلات الجديدة.

وتقول لارا في حديث خاص مع الفن عن هذا الدور الجديد: "هو دور بين الشخصيات الاساسية ومن الأبطال شخصية سمر مهندسة بناء ومتزوجة وحالتهم المادية جيدة جدا ، وتعيش قصص صعبة ومشاكل مع زوجها الذي يلعب دوره طوني عاد نكشف سياقها خلال المسلسل بشكل مشوق".

وكان قد بدأ الممثل يوسف الخال تصوير مسلسل بعنوان "لو ما التقينا" وهو كتابة ندى عماد خليل واخراج ايلي الرموز ، وقد بدأ يوم الخميس الماضي التصوير ويشارك في هذا العمل عدد كبير من الممثلين اللبنانيين.

على صعيد آخر سيجتمع الممثل يوسف الخال والممثلة ندى ابو فرحات ببطولة فيلم لبناني جديد من كتابة واخراج غبريال يمين وسيبدأ التصوير خلال شهر ايلول/سبتمبر المقبل.