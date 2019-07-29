36% من الجمهور لم يحبّوا الديو الذي جمع محمد رمضان وسعد لمجرد

ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.

سؤال الإستفتاء الاسبوع الماضي كان : هل نجح ​سعد لمجرد​ و​محمد رمضان​ في الديو الذي جمعهما عبر أغنية إنساي؟

وبعد اسبوع من التصويت 36% من المصوتين لم يحبوا الديو ، 34% أحبوا الاغنية و29% لم يسمعوها.