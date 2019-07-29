ميرنا وليد - بيروت - تستعد الفنانة نوال الزغبي لتصوير اغنية جديدة من البومها الجديد وهي اغنية "مش خايفة" واحدة من افضل اغنيات الالبوم الاخير "كده باي". الاغنية رومنسية جدا ومختلفة عما سبق وقدمته نوال. وعلى ما يبدو ان المخرج شريف ترحيني سيتولى الاخراج للاغنية مرة جديدة بعد ان تعاونت معه بكليب ثلاث اغنيات "جوه قلبو" و"صبح صبح" و "كده باي" بكليب واحد.
وكانت قد كشفت نوال الزغبي تفاصيل مشاركتها في رئاسة لجنة تحكيم برنامج هواة جديد عبر السوشيل ميديا، ونشرت نوال فيديو متحدثة عن هذه التجربة المنتظرة بعنوان the talent، وعلقت :"كل التوفيق لكل المشتركين ببرنامج (ذا تالنت) التفاصيل بتعرفوها بالفيديو".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص - نوال الزغبي تستعد لتصوير هذه الأغنية من ألبومها الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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