شاهدوا ممثل سوري يضع “شفرة” في فمه على الهواء.. خمنوا من هو!

كتب امير فتحي في الاثنين 29 يوليو 2019 09:52 مساءً - فاجأ الممثل السوري عبد المنعم عمايري زميله الممثل باسم ياخور والحضور في ستديو برنامج “أكلناها” عندما وضع شفرة في فمه واستعرض مهارته بالتكلم وهي بفمه حيث اشار الى انه تدرب على هذه المهارة كي يجسد أحد أدواره الذي كان يتطلب منه هذا الأمر.
وكشف عمايري انه تدرب على هذه المهارة لعدة ايام مع شبان في الشارع.
ما فعله عمايري اثار استغراب ياخور الذي اشار الى انه يود تعلم هذه المهارة، لكن عمايري أكد أن الأمر خطير جداً، وقد يتسبب بجروح، مطالباً الجميع بعدم تقليده.
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