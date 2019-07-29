وحيد حامد لـ"العين الإخبارية": "الفيل الأزرق" يحمل لغة سينمائية مختلفة

رفض السيناريست والكاتب المصري وحيد حامد اعتبار الإيرادات المرتفعة التي حققها فيلم "الفيل الأزرق 2"، الذي يخرجه نجله مروان حامد، دليلا وحيدا على جودة العمل.

وقال حامد لـ"العين الإخبارية": "لا تشغلني مسألة الإيرادات، يهمني تقديم فيلم يحمل لغة سينمائية مختلفة، وأتصور أن ذلك توفر في الجزء الثاني من الفيل الأزرق".

وأضاف: "الفيلم الجيد يلفت نظر النقاد وصناع السينما ويتزاحم الجمهور أمام شباك التذاكر من أجله، لكن الإيرادات مسألة أخرى".

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وتعليقاً على إيرادات الفيلم التي بلغت 16 مليوناً خلال 4 أيام، قال: "بكل تأكيد الفيلم توفرت فيه كل العناصر اللازمة لصناعة عمل فني متكامل، من حيث السيناريو وأداء الممثلين ورؤية المخرج".

وأوضح حامد أنه لا يتدخل في عمل نجله، مؤكداً: "مروان لا يعتمد على رأيي في أعماله، فقد علمته كيف يعتمد على نفسه ويخطط لحياته".

وعن الصفة التى ورثها مروان عن والده، قال: "ورث الأشياء الجيدة في شخصيتي، لكن السمة المشتركة بيننا هي الإخلاص في العمل، فقد تعلم أن يعطي لعمله جهداً كبيراً، وأن يخلص لجمهوره لذا تجده متميزاً ويحقق خطوات رائعة في مشواره المهني".

بدأ فيلم "الفيل الأزرق 2" في دور العرض السينمائية، الخميس، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويجمع نخبة من النجوم من بينهم: كريم عبدالعزيز، وخالد الصاوي، وإياد نصار.