نائب أردني يهاجم إطلالة ديانا كرزون في "جرش"

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""الخليج 365"" من بيروت: يبدو أن حماس الفنانة ديانا كرزون لحفلها في مهرجان جرش وفرحها بنجاحه لم يخلُ من النقد الموجع. فقد وقعت ضحية التنمّر القاسي من رواد مواقع التواصل بسبب فستانها الذي اعتُبِرَ فاضحاً لكونه مبطّناً بقماش بلون البشرة.

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وتخطى الأمر النقد الشعبي هاجم النائب الأردني صالح العرموطي حكومة بلاده خلال كلمته في الجلسة الصباحية لمجلس النواب يوم الأحد قائلاً: "إحدى المغنيات ظهرت شبه عارية في إحدى الحفلات بمهرجان جرش، والحكومة لم تحرك ساكنًا"، وذلك في نقدٍ قاس لفستانها الذي اعتبر إطلالتها فيه خرقاً للقيم الاردنية.

وفيما دعا لعدم التزام الصمت بعد ظهور كرازون بملابس رأى أنها جريئة جداً على المسرح. واضاف: "جهنم وراها".

الجدير ذكره أن بعض المعلقين أُلقوا اللوم الكبير على إدارة المهرجان التي سمحت لها بارتدائه رغم التباين في الآراء بين مؤيد ومعارض.