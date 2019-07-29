شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صور..إطلاق تيزر مسلسل Carnival Row لكارا دولافيني وأورلاندو بلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق القائمون علي مسلسل " Carnival Row " التيزر الرسمي للعمل المقرر أن يبدأ عرضه في 30 أغسطس المقبل، ووصلت مدة التيرز لدقيقة و 12 ثانية جمعت عدد من اللقطات الخاصة بالعمل .

و مسلسل " Carnival Row " يجمع بين الاثارة و الفانتازيا وتدور أحداثه بين المخلوقات الاسطورية، و يشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم العالميين و من أبرزهم أورلاندو بلوم و كارا دولافيني واندرو جواروجارد هاريس و سكوت ريد و آنا راست، و غيرهم.









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