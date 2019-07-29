باند المزاجنجية يحيى حفلاً فى ساقية الصاوى يوم الأربعاء المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى باند " المزاجنجية" حفلاً غنائياً على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى، يوم الأربعاء القادم، ليقدم أشهر أعمال فترة الثمانينات والتسعينات الفنية التى يشتهرون بها.

باند المزاجنجية ويعقد الباند حاليا، بروفات استعدادا لحفلهم المقرر له الاربعاء القادم فى تمام الساعة الثامنة مساءً، والتى يتدربون فيها على أغانى حميد الشاعري وإيمان البحر وعلاء عبد الخالق وغيرهم من فناني الجيل القديم.

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