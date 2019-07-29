شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يجسد شخصية نصاب بفيلمه الجديد ويدرس طرحه فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد النجم تامر حسنى شخصية "نصاب" خلال أحداث فيلمه الجديد، والذى لم يستقر على اسمه حتى الأن بعد استبعاد 3 أسماء كان أخرهم "الفلوس"، من إخراج سعيد الماروق، ويدرس فريق العمل حاليا فكرة طرح الفيلم فى عيد الأضحى من عدمها، خاصة أن 6 أفلام تتنافس فى عيد الأضحى المقبل، أبرزهم فيلم "الفيل الازرق2" للنجم كريم عبد العزيز، وفيلم "ولاد رزق2" للنجم أحمد عز، وفيلم "خيال مآته" للنجم أحمد حلمى .

تامر حسني انتهى مؤخرا من تصوير الفيلم، حيث يعمل فريق العمل على قدم وساق، للانتهاء من كافة تفاصيل واستعدادات الفيلم، ليصبح جاهزا للعرض الجماهيرى فى العيد، حيث صورتامر وأبطال الفيلم الافيشات الدعائية للعمل، ومن المقررأن يكشف عنها القائمون على الفيلم خلال الأيام المقبلة.

الفيلم مقررا طرح البرومو الرسمى له الأسبوع المقبل بالأضافة إلى عمليات الدعاية الخاصة بالعمل الذى كتبه محمد عبد المعطى ويخرجه سعيد الماروق وبطولة تامر حسنى وزينة وخالد الصاوى ومحمد سلام وعائشة بن أحمد ونانسى صلاح واللبنانى كميل سلامة وعدد من الفنانين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو.