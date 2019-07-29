خاص- استئنافية جبل لبنان تدّعي على محمد وفارس اسكندر… وهذا أول ردّ عبر موقع الخليج 365

إدعت النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان على الفنان محمد إسكندر ونجله فارس والمخرج وسام كيال بجرائم قدح وذم وتحقير، والمعاقب عليها بموجب المادتين 20 و 22 من المرسوم الإشتراعي رقم 77/104. وقررت إحالتهم الى محكمة الإستئناف الناظرة في دعاوى المطبوعات في بعبدا.

ويأتي هذا الإدعاء على خلفية الشكوى التي تقدم بها مصرف الإسكان بواسطة وكيله المحامي مالك ارسلان ضد “اسكندر” على اثر اطلاق فيديو كليب لأغنية حملت عنوان “من أين لك هذا؟”، حملت إشارة الى موضوع الرشى والواسطة، ما اعتبره المصرف تحقيرًا وتشهيرًا بحقه.

وفي أول تعليق على الموضوع، أكد المحامي حسين همدر وكيل “اسكندر” لموقع “الخليج 365”، أن أمام محكمة المطبوعات سيدلون بدفاعهم ولهم ملء الثقة بكسب الدعوى ثم سيعودون ويرفعون دعوى افتراء على مصرف الاسكان.

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وكان المحامي قد أكد انه كان هناك صيغة حل كان قد اتفق عليها في مكتب الجرائم المعلوماتية حينها بناءً لتدخل عد من الاصدقاء والمصلحين واثباتاً لحسن النوايا في وقتها تم الاتفاق بين الطرفين على تمويه كلمة “مصرف الاسكان” بناءً على طلبهم ولكن مصرف الاسكان هو من أخل في هذا الاتفاق وأكمل بإدعائه بعد ان أخل بصيغة الحل.

اما في موضوع الأمر على عريضة المقدم الى قاضي الأمور المستعجلة، فقد تقدموا بطلب رجوع عن هذا القرار وأضف الى اعتراض مع طلب وقف التنفيذ لهذا القرار ولهم ملء الثقة بالقضاء بشكل عام إن كان قضاء العجلة أو النيابة العامة او محكمة المطبوعات.

وفي موضوع دفاعهم، يؤكد المحامي أولاً ان الفنان محمد اسكندر لم يكن يقصد مصرف الاسكان منذ اليوم الاول، بل الكليب يحاكي مدينة افتراضية من نسج الخيال اسمها “فوضى لاند” لا تتعلق بـ “لبنان” أبدا ولكن تتعلق بمكافحة الفساد أينما وجد ولم ياتِ بأي اشارة الى لبنان. ثانياً ان العلامة الاعلانية للمصرف المذكور قبل تمويهها كانت لمصرف الاسكان مع لوحة اعلانية مختلفة كلياً عن لوغو او الرسم الاعلاني لمصرف الاسكان. اما ثالثا ان مصرف الاسكان هو مصرف موجود في كل البلدان العربية بإسم مصرف الاسكان وليس مصرف الاسكان في لبنان وكل شيء ورد في الكليب من نسج الخيال ويحاكي الفساد أينما وجد ولا يتعلق بمصرف الاسكان وهذا ما اوضحه الفنان محمد اسكندر عبر كافة الوسائل الاعلامية.

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