أنجو ريحان تتحدث لأول مرة عن خلاف رولا شامية وعادل كرم‎

حلّت الممثلة اللبنانية انجو ريحان ضيفة على برنامج “سهرة عمر” الذي يُعرض على تلفزيون لبنان مساء السبت ويُقدّمه شادي ريشا.

أنجو قالت بأنّ الادوار الكوميدية التي تؤديها ليست سهلة كما يظنّها البعض بل هي أصعب لأنّها بحاجة ان تصل للجمهور دون تجريح أو تهريج.

وكشفت بأنّ كونها خرّيجة الجامعة اللبنانيّة ولديها العديد من المهارات فهي تقوم بسكبها في المشاهد التمثيلية كي تُبرز نقاط قوّتها.

وهذا ما قامت به في برنامج “ما في متلو” التي ما زالت تجمعها مع فريقه علاقة الصداقة والتواصل المستمرة.

وعن الخلاف بين الممثلة رولا شامية من جهة والمخرج ناصر فقيه والممثل عادل كرم من جهة أخرى، أكّدت بانه تم تضخيمه إعلاميًا وأضافت: “النوايا صافية”.

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أنجو تحدّثت عن مشاركتها بمسلسل “إنتِ مين” حيث التقت بكارين رزق الله إثر مسرحيتها “مجدرة حمرا” واتفقتا على العمل سوياً.

وأشارت ألى أن الكيمياء التي جمعتها بكارين كانت وليدة اللحظة منذ المشهد الاول رغم عدم وجود أي معرفة سابقة بينهما.

أما الممثل شربل زيادة، الذي قام بدور زوجها، فصرّحت بانها اتفقت معه على الاتجاه والأسلوب في العمل باتصال بينهما.

وفي مداخلة للبرنامج، أشاد المخرج يحيى جابر بالمخزون التمثيلي الهائل الذي تملكه أنجو وقال بأنّ المسرح يليق بها.

أمٍا مسرحية “جوليا” فأشارت إلى أنّها ساعدتها بالتغلب على مرض والدتها التي خسرتها بمرض السرطان.

وعن مشاريعها الجديدة قالت بانّها تقوم بتقييم مسلسلين من المحتمل ان توافق عليهما في حال كانا مختلفين، إضافة إلى فيلم سينمائي كوميدي، بجانب مسرحية جديدة مع المخرج يحيى جابر عن العلاقات البشرية.