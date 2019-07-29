ماذا تفعل مايا دياب في “الهرمل”؟

Jul 29, 2019
تصوّر النجمة اللبنانية مايا دياب في هذه الأثناء فيديو كليب جديد لأغنية مصرية بحسب ما كشفت عبر حسابها على “انستغرام”.
وتنقل “دياب” الاجواء التي ترافق التصوير خاصة بعدما وصلت الى منطقة “الهرمل” البقاع حيث اختارت هذه البلدة لتصوير العمل المقبل.
آخر أعمال مايا أغنية جديدة باللهجة الخليجية بعنوان “يابا يابا”، اطلقتها في ختام برناج “هيك منغني”.
نذكر ان مايا أحيت في مساء الجمعة الفائت حفلاً في فندق Holiday beach في مدينة طرطوس السورية بحضور عدد كبير من محبيها.
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