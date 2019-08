"الأسد الملك" يحتفظ بصدارة إيرادات السينما الأميركية

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

""الخليج 365"" من بيروت: حافظ فيلم الرسوم المتحركة "Lion King 2019" على موقع الصدارة بإيرادات السينما الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي محققاً 75.5 مليون دولار. فيما حلّ ثانياً بإيرادات بلغت 40.4 مليون دولار الفيلم الكوميدي الجديد "Once upon a time in Hollywood" من بطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وآل باتشينو ومارغوت روبي ومن إخراج كوينتن تارانتينو.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات "Spiderman: Far from Home" من المركز الثاني إلى الثالث بإيرادات بلغت 12.2 مليون دولار. وهو من بطولة توم هولاند، جيك جيلنهال، ماريسا تومي وزيندايا ومن إخراج جون واتس.

وتراجع الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة "Toy Story4" من المركز الثالث إلى الرابع بإيرادات بلغت 9.9 مليون دولار. كما تراجع فيلم الرعب "Crawl" من المركز الرابع إلى الخامس مسجلاً إيرادات بلغت أربعة ملايين دولار. وهو من بطولة كايا سكوديلاريو وباري بيبر ومن إخراج الكسندر أجا.