اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
""الخليج 365"" من بيروت: حافظ فيلم الرسوم المتحركة "Lion King 2019" على موقع الصدارة بإيرادات السينما الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي محققاً 75.5 مليون دولار. فيما حلّ ثانياً بإيرادات بلغت 40.4 مليون دولار الفيلم الكوميدي الجديد "Once upon a time in Hollywood" من بطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وآل باتشينو ومارغوت روبي ومن إخراج كوينتن تارانتينو.
وتراجع فيلم الحركة والمغامرات "Spiderman: Far from Home" من المركز الثاني إلى الثالث بإيرادات بلغت 12.2 مليون دولار. وهو من بطولة توم هولاند، جيك جيلنهال، ماريسا تومي وزيندايا ومن إخراج جون واتس.
وتراجع الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة "Toy Story4" من المركز الثالث إلى الرابع بإيرادات بلغت 9.9 مليون دولار. كما تراجع فيلم الرعب "Crawl" من المركز الرابع إلى الخامس مسجلاً إيرادات بلغت أربعة ملايين دولار. وهو من بطولة كايا سكوديلاريو وباري بيبر ومن إخراج الكسندر أجا.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأسد الملك" يحتفظ بصدارة إيرادات السينما الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.