أحلام تهين جمهور أصالة وتحظرها على "تويتر"

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



""الخليج 365"" من بيروت: ظهرت الصداقة بين الفنانتين أحلام وأصالة بصورةٍ هشة بشكلٍ مفاجِئ بعد رد الفنانة السورية على تعليق الإماراتية الذي أشادت فيه بطيبة قلبها حين تمنت الشفاء لصديقتها الاعلامية الكويتية فجر السعيد خلال أزمتها الصحية. فبعد أن أشادت أحلام بموقفها كاتبة: "هذا نفس الكلام اللي دائماً اقوله لفجر عنك انت ما في منك طيبة واصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي. شكراً على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك واصلك"، يبدو أنها صُدِمَت برد أصالة عليها الذي جاء فيه: "حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير .. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن .. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض". الأمر الذي أغضب أحلام لكونها اعتبرت كلام أصالة اتهاماً مباشراً لها بتأرجح المواقف، فقامت بحذف تعليقها وحظرت أصالة على "تويتر" لتنهي بذلك صداقة طويلة بينهما، وتنقلب عداءً دفعها لتهاجم الجمهور المدافع عن الفنانة السورية بكلامٍ مهين استخدمت فيه عبارات خارجة بنتيجة استفزازهم لها.

ويبدو أن أحلام القلقة جداً على صحة صديقتها، لم تتلقف رد أصالة بطيبة رغم تأكيد الأخيرة على المحبة بينهما. فقد فجرت غضبها بردها القاسي على إحدى المعلقات كاتبة: "كلي تبن أقسم بالله أنكم حثالة المجتمع أنتم ومن أرسلكم.. حيوانات قلبي معصور على فجر وأنتوا شويه حيوانات ما في إحساس حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ربي ياخذ حقي منكم أنا ما أشوفكم بس ربي يشوفكم، والدنيا سلف ودين وفجر الله يعلم بحالها، وأنتوا سب فيها وفين من يصدق عمري ما ثم شفت كذا مستوى واطي".

Advertisements

أما في ردها عن سبب مسحها للمنشور التي تمدح فيه أصال، فأجابت: "مسحت البوست لأني تحسفت(تأسفت) أني أصلاً كتبته. ما أدري إن الحقد واصله مراحلها الأخيره عرفتي ليش يا حثالة وياليت ترفعين علي قضية عشان أشوف وجهك الجزمة، ومن اليوم ورايح هذا سقف الحديث معاكم يالله"، واختتمت حديثها، قائلة: "ومطربتكم بلوك يالله خلوا تويتر ينتعش اليوم بالملكة يا حثالة".

يبقى أن حزن "أحلام" يبدو عميقاً جداً على صديقتها فجر. حيث أنها تستمر بالتغريد طالبة لها الدعاء والسلامة. فهل يكون الصدام مع أصالة وجمهورها غيمة صيف عابرة بنتيجة حزنها أم سيستمر خلافاً وقطيعة؟!