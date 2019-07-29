الارشيف / فن ومشاهير

تعرف على خطة راسل كرو من أجل التتويج بالأوسكار

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة راسل كرو من أجل التتويج بالأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم راسل كرو يخطط حالياً من أجل التتويج بجائزة الأوسكار من خلال فيلمه الجديد Unhinged الذى يقوم بتصويره حالياً وظهر أثناء الكواليس بوزن زائد الذي أثارموجة كبيرة من الصدمة التي انتابت مشاهدي الصور حيث ارتدي بدلة خصيصاً لتساعده على الظهور بهذا الشكل.

موقع metro بدوره نشر تقريرمؤخراً أكد فيه أن النجم الذى نال جائزة الأوسكار عام 2000 قبل 19 عام عن دوره في فيلم gladiator يفعل كل شىء خلال الفيلم عبرشخصية مليئة بالمعاناة النفسية ويقتل الكثيرين في دور سيعتبر علامة فى مشواره مما سيجعله قريباً من جائزة الأوسكار.

Advertisements
راسل كرو 1
راسل كرو 

 

راسل كرو 2
راسل كرو 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على خطة راسل كرو من أجل التتويج بالأوسكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا