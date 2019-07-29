تعرف على خطة راسل كرو من أجل التتويج بالأوسكار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم راسل كرو يخطط حالياً من أجل التتويج بجائزة الأوسكار من خلال فيلمه الجديد Unhinged الذى يقوم بتصويره حالياً وظهر أثناء الكواليس بوزن زائد الذي أثارموجة كبيرة من الصدمة التي انتابت مشاهدي الصور حيث ارتدي بدلة خصيصاً لتساعده على الظهور بهذا الشكل.
موقع metro بدوره نشر تقريرمؤخراً أكد فيه أن النجم الذى نال جائزة الأوسكار عام 2000 قبل 19 عام عن دوره في فيلم gladiator يفعل كل شىء خلال الفيلم عبرشخصية مليئة بالمعاناة النفسية ويقتل الكثيرين في دور سيعتبر علامة فى مشواره مما سيجعله قريباً من جائزة الأوسكار.
راسل كرو
راسل كرو
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