شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر ينشر كواليس كليب "ماتوصنيش" وسط تهنئات نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنجم هيثم شاكر على فيس بوك فيديو من كواليس تصوير كليب "ماتوصونيش"، للمخرج اليوناني يانيس ديموليتساس، الذي قام بتصويره في أثينا، وقد انطلق الكليب منذ يومين ليُحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظى بالعديد من الآراء الإيجابية سواءً من الوسط الفني أو من الجمهور.

ومن بين نجوم الفن الذين هنأوا هيثم شاكر على كليبه الجديد النجم خالد سليم على حسابه الرسمي بتويتر، الذى أكد أداء هيثم المميز وتتمكنه من الغناء، وشريف مكاوي والذى انبهر من توزيع الأغنية، وأيضًا أحمد شامي، وعمرو وهبة والذي أكد طول انتظاره للألبوم الجديد بعد غياب 5 سنوات عن الساحة الفنية، بجانب النجوم عمرو جمال وشذى وحاتم فهمى.

ويأتى ألبوم "معرفة قديمة" بعد 5 سنوات من التحضير تعاون خلالها مع كبار المؤلفين والملحنين، ويضم الألبوم 13 أغنية وهى: ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة.

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ويتميز ألبوم هيثم شاكر معرفة قديمة بالاختلاف، ظهر هذا في برومو أغنية "ياما ياما" وكليب "ماتوصنيش" ليؤكدان أننا في انتظار ألبوم يضم تنويعات لحنية مبتكرة تناسب أذواق الجمهور المختلفة، كما تعاون هيثم شاكر مع المخرج اليوناني يانيس ديموليتساس في تصوير كليبات الألبوم، ومن المقرر أن يخرج لنا هيثم بـ 3 كليبات مختلفة تمامًا من حيث الفكرة والتنفيذ والتقنية التصويرية.

ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم النجم أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني، رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ13 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادى حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني.

هيثم شاكر هو مطرب مصري انطلق لأول مرة عام 2001 بأغنية أحلف بالله، في تعاون مع الموزع حميد الشاعري والمنتج فايز عزيز، لتحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا ويبدأ النجم مشواره الفني، وفي عام 2004 أطلق أولى ألبوماته بعنوان "خليك جنبي"، والذي يعتبر واحدًا من أنجح ألبوماته حيث تجاوز كليب الأغنية الـ 7 مليون مشاهدة على يوتيوب، وبعد 4 سنوات عاد إلى الساحة الفنية بألبوم جديد عليا 2008، والذى علق في أذهان الجمهور بشكل كبير، خاصة بأغنيتي "جوه حضنك"، وأغنية "أيامي معاك"، وفي 2011 أطلق أغنية منفردة بعنوان أصلي قديم والتي صورها وكأنها حفلة غنائي، وفي 2014 أطلق ألبوم أحلى قرار والذي تعاون من خلاله مع أشهر الملحنين والشعراء ولـهيثم شاكر العديد من الكليبات الشهيرة مثل أرمي حمولك عليّا وهي أغنية وطنية عبّرت عن حالة الوطن عام 2005.