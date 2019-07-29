شكرا لقرائتكم خبر عن فى 6 صور.. وينى هارلو تحتفل بعيد ميلادها الـ25 بملابس من Nene L.A. Shiro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة السوبر موديل وينى هارلو بعيد ميلادها الـ25، وذلك مع عدد من أصدقائها المقربين فى ميامى، والتقطت وينى عددا من الصور التذكارية بجانب كعكة عيد ميلادها التى تكونت من 5 أدوار باللونين الأحمر والذهبى.

واختارت وينى هارلو أن ترتدى ملابس ذات تصميم مثير حملت توقيع دار أزياء "Nene L.A. Shiro"، بينما اختارت حذاءها من مجموعة تصميمات "Christian Louboutin"، وهو واحد من أكثر الدور التى تفضل النجمات انتقاء الأحذية منها.



خلال الاحتفال بعيد ميلا ويني (1)

Advertisements



خلال الاحتفال بعيد ميلا ويني (2)



خلال الاحتفال بعيد ميلا ويني (3)



خلال الاحتفال بعيد ميلا ويني (4)



خلال الاحتفال بعيد ميلا ويني (5)