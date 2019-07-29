شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أحمد حلمى فى استوديو مكة لتصوير "خيال مآتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور أبطال فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمى مشاهدهم اليوم الاثنين فى باستوديو مكة، وتجمع المشاهد بين الفنانة منة شلبى، خالد الصاوى، حيث يكثف المخرج خالد مرعى عدد ساعات التصوير للحاق بعمل المونتاج والمكساج للفيلم ليتم طرحه في عيد الأضحى المبارك.

ويجسد أحمد حلمى شخصية جديدة ومختلفة تماماً فى السينما حيث يظهر فى فترتين مختلفتين من عمره، وهما سنة 2019، والتى تبدأ ها أحداث الفيلم، والفترة الثانية يظهر كرجل عجوز وعمره 81 عامًا، ثم يسترجع ذكرياته وهو شاب يبلغ من العمر 30 عامًا فى فترة 1968.

فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمى، منة شلبى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.