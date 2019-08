شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج It Chapter Two: الفيلم يضم جرعة رعب لمدة ساعتين و45 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المخرج أندى موسشيتى أن فيلمه الجديد "It Chapter Two"، والذى سيضم جرعة رعب مكثفة لعشاق السينما، أن مدة عرضه تصل إلى ساعتين و45 دقيقة، وهو ما أسماه البعض "مدة خارقة"، وهو التصريح الذى تداولته عدد من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "denofgeek".

فبعد عامين من إطلاق "it" ينتظر عشاق أفلام الرعب طرح "It Chapter Two" بدور السينما شهر سبتمبر المقبل، ويشارك فى بطولة العمل عدد النجوم العالمين، من أبرزهم جيسيكا شاستين وصوفيا ليليز وبيل هيدر وفين ولفهارد وبيل سكارسجارد، وغيرهم.