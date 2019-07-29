شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فاطمة عيد تطرح ريمكس أغنية "أنا بنت عمك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة فاطمة عيد أغنية "أنا بنت عمك" بعد إعادة توزيعها على طريقة الريميكس، وهى من كلمات وألحان زوجها اللواء شفيق الشايب، ريميكس معاذ، جرافيك تامر مجدي، مونتاج أبانوب كمال.

وتقول كلمات الأغنية: أنا بنت عمك أيوة يا سلام عليا، أيوة أيوة أيوة على أيوة.. أنا سمن سايح أيوة، مخزون فى الصفايح أيوة، والنقطة بعشرة والفنجال بمية.. أيوة أيوة أيوة على أيوة، أنا نورت العيلة كتب كتابي الليلة، أنا نورت العيلة كتب كتابي الليلة، هتبقى ليلة جميلة والحنة فى إيديا".

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وكانت المطربة الشعبية فاطمة عيد انتهت مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "أم العريس"، وهو ديو يجمعها للمرة الأولى مع المطرب محمود سليم الذي اشتهر بأغانيه باللهجة الصعيدى، وهى من كلمات وألحان محمود سليم، وتوزيع باسم منير الذي سبق أن تعاونت معه في أغنيتها يامراكب.