منذر رياحنة يُشيد بنجاح مهرجان "جرش"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

وجه الفنان الأردني منذر رياحنة، رسالة شكر للقائمين على مهرجان "جرش" للثقافة والفنون بالأردن.

وكتب "رياحنة"، تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال فيها: "مبروك نجاح مهرجان جرش، شكرًا للأستاذ أيمن سماوي على إدارته الحكيمة، كل الأصداء طيبة ".

وأضاف "رياحنة"، : "هناك إجماع على أن هذه الطبعة تميزت بتنظيمها المحكم و كانت طبعة الوفاء مع الفن الأردني العربي والدولي، وأكدت ثراء التراث الفني والموسيقي لتبقى تظاهرة أيضا تروج للمعالم الأثرية بمدينة جرش و الأردن".

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يذكر أن النجم محمد منير أحيا حفل ختام الدورة الـ34 من المهرجان بالمسرح الجنوبي بــ"جرش"، السبت الماضي.

وقبل صعود "منير"، على المسرح، قدم الفنان الأردني منذر رياحنة، الفنان ماجد المصري للجمهور، وتم تكريم المصري، ضمن فعاليات المهرجان.

كما شهد المهرجان لأول مرة هذا العام تكريم عدد من نجوم السينما والتليفزيون، إلى جانب نجوم الغناء، وكُرم من مصر الفنان أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، وأيضا مصطفى شعبان.