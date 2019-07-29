بالفيديو.. مي نور الشريف تنفي الإساءة لـ "فاروق الفيشاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمحادثة منسوبة للفنانة مي نور الشريف مع أحد الأشخاص، أساءت خلالها للفنان الراحل فاروق الفيشاوي".

ونفت الفنانة مي نور الشريف الإساءة، مؤكدة أنه حساب مفبرك، ولا تعرف عنه شيئًا، وذلك من خلال مقطع فيديو، نشرته عبر خاصية القصص القصيرة عبر صفحتها الشخصية والرسمية بموقع "إنستجرام".

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وأضافت:" إنها ليس لديها أي حساب آخر".

وحذرت الجمهور من حساب باسم والدها النجم الراحل

نور الشريف، مؤكدة أنه مفبرك أيضًا.