"الأسطورة والمعلم" يقتربان من الـ 50 مليون مشاهدة بـ "إنساي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: اقترب فيديو كليب "إنساي"، للنجم محمد رمضان والمطرب سعد لمجرد من حاجز الـ 50 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". وحقق الكليب 49,404,320 مشاهدة منذ طرحه، يوم 17 يوليو الجاري أغنية "إنساي" هي التعاون الأول بين الفنان محمد رمضان، والمطرب المغربي سعد لمجرد، وهي من كلمات شوبكشي، فرغلي بلكس.

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