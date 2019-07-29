بالفيديو.. عصام كاريكا يروج لحفله بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن الفنان عصام كاريكا، عن موعد حفله الغنائي القادم ضمن حفلات موسم الصيف 2019، المقرر أن يُحييه يوم الجمعة 2 أغسطس، بالساحل الشمالي.

ونشر "كاريكا"، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، قال فيه: "انتظروني الجمعة 2 أغسطس، بـ"CEROS" الساحل الشمالي".

ويستعد "كاريكا"، لطرح أحدث أغانيه "بنت جدعة"، "ديو"، برفقة المطربة نجوى سلطان"، الأغنية من كلمات سمير زكي، وألحان عصام كاريكا.